Beslediği güvercinin kafasını koparıp can çekişmesini izleyen cani, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı - Son Dakika
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Beslediği güvercinin kafasını koparıp can çekişmesini izleyen cani, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı

21.12.2022 16:02

Ankara'da Emre D. adli şahıs, beslediği güvercinin kafasını koparıp, hayvanın çırpınarak can çekiştiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Cani şahsın çıkarıldığı mahkemede idari para cezası uygulanarak serbest bırakılması tepki çekti.

Keçiören ilçesinde Emre D., önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda; kuşa ve paraya ihtiyacı olmadığını söyleyerek, beslediği güvercinlerden birini kafesten alıp, başını kopardıktan sonra yere fırlattı. Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntü, sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine Emre D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emre D., ifadesi alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

DİĞER GÜVERCİNLERE EL KOYULACAK

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, bu tür caniliklerin engellenmesi için önce ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Aileleri şiddetten arındırmamız lazım. Şiddetten arınan çocukların yetişmesi lazım. Yaşanan olay caniliktir. Düşünebiliyor musunuz; bir güvercini alıyorsun boynunu koparıyorsun, kaldırıp atıyorsun ve hayvan orada çırpınarak can çekişiyor, sen onu izliyorsun. Bu nasıl bir caniliktir?" dedi.Başkan Özkan ayrıca görüntülerde yer alan diğer güvercinlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyulacağını söyledi.

Beslediği güvercinin kafasını koparıp paylaştı, hakkındaki karar hayvanseverleri memnun etmedi
Beslediği güvercinin kafasını koparıp paylaştı, hakkındaki karar hayvanseverleri memnun etmedi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Beslediği güvercinin kafasını koparıp can çekişmesini izleyen cani, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beslediği güvercinin kafasını koparıp can çekişmesini izleyen cani, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı - Son Dakika
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