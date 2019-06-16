Son Dakika Haberleri: Güvercini çekeyim derken ilginç bir ana tanıklık etti
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Güvercini çekeyim derken ilginç bir ana tanıklık etti

2 saat önce

Şanlıurfa'da yem yiyen bir güvercin akrobasi hareketiyle havaya zıplayan kediye yakalanmaktan son anda kurtuldu.

Güvercini çekeyim derken ilginç bir ana tanıklık etti, System.String[]
Şanlıurfa'da yem yiyen bir güvercin akrobasi hareketiyle havaya zıplayan kediye yakalanmaktan son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da yem yiyen güvercinin akrobasi hareketiyle üzerine atlayan kediden kurtulma anı kameraya yansıdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler Eyyübiye ilçesindeki tarihi Gümrük Hanı içerisinde çekildi. Masaların arasında yem yiyen bir güvencini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, ilginç bir ana tanıklık etti. Güvercin yem yediği sırada tahta bir dolabın arkasında saklanan kedi, aniden ortaya çıkıp güvercinin üzerine atlamak istedi. Kediyi fark eden güvercin son anda uçarak kedinin pençelerinin arasında kalmaktan kurtuldu. Havaya zıplayan kedi ise havada süzüldükten sonra yere düştü. Kedi daha sonra kaçarak uzaklaşırken güvercin ise uçarak gözden kayboldu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
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