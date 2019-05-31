Güvercini yakalamak isterken demir korkuluğun üzerine düşüp yaralandı
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Güvercini yakalamak isterken demir korkuluğun üzerine düşüp yaralandıKARAMAN - Karaman'da güvercini yakalamak için çatıya çıkmaya çalışan bir genç, dengesini kaybedince duvardaki demir korkuluk baldırına saplanarak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:00 Kaynak: İHA
Güvercini yakalamak isterken demir korkuluğun üzerine düşüp yaralandı
KARAMAN - Karaman
'da güvercini yakalamak için çatıya çıkmaya çalışan bir genç, dengesini kaybedince duvardaki demir korkuluk baldırına saplanarak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Larende Mahallesi 590 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferit A. (20), tek katlı evin çatısına konan güvercinini yakalamak için 2 metre yüksekliğindeki duvara çıktı. Duvardan evin çatısına geçmeye çalışan Ferit A., bir anda dengesini kaybedince duvardaki demir korkuluğun üzerine düştü. Demir korkuluğun baldırına saplanması sonucu yaralanan genç, yakınlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, gencin düşerek yaralandığı demir korkulukta inceleme yaptı. Bu arada Ferit A.'nın düşerek yaralanmasına neden olan güvercinin ise hala çatıda olduğu görüldü.
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