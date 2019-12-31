Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü - Son Dakika

Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü

6 saat önce

Esenyurt'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü, System.String[]

Esenyurt'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi Efelik Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus Karçık, çatı katında beslediği güvercinlere bakıyordu. Çatının üst kısmına kaçan bir güvercini yakalamak isteyen Karçık, ayağının sulama kanalına takılmasıyla yaklaşık 18 metreden boşluğa düştü. İlk önce ağaca çarpan Karçık daha sonra ticari bir aracın üstüne düştü. Ağır yaralanan Karçık için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından Karçık hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir çocuk yaşananları anlatarak, "Kuşa bakarken sulama kanalına girdi ayağı oradan da yere düştü" dedi.

(Murat Delice/İHA)

Osmangazi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta öldürüldü
Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
22:25 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:25 Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
22:25 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
22:23 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
22:20 9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]