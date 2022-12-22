Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı

22.12.2022 23:13

Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı Ankara'da güvercini başını kopararak öldüren şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı

ANKARA - Ankara'da güvercini başını kopararak öldüren şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan şahıs, idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

Keçiören'de meydana gelen olayda Emre D., beslediği güvercinlerden birisini kafesten alarak başını koparttı. Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan Emre D. büyük tepki topladı. Gözaltına alınan Emre D., idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Ankara, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika

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