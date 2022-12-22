Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı
ANKARA - Ankara'da güvercini başını kopararak öldüren şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan şahıs, idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.
Keçiören'de meydana gelen olayda Emre D., beslediği güvercinlerden birisini kafesten alarak başını koparttı. Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan Emre D. büyük tepki topladı. Gözaltına alınan Emre D., idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.
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