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Güvercinler dünya barışı için uçuruldu

1 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen törenle beyaz barış güvercinleri uçurarak Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Güvercinler dünya barışı için uçuruldu, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen törenle beyaz barış güvercinleri uçurarak Dünya Barış Günü'nü kutladı. Dünya barışına katkı sağlamak isteyen minik öğrenciler barışın önemi anlatılırken, dünyaya barış içeren mesajlar verildi. Öğrenciler güvercinlerin uçurulma anında büyük heyecan yaşadılar.


Dünya barış günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri beyaz barış güvercinleri uçurarak dünya barışına katkı mesajları yolladı. Her sınıftan bir öğrencinin barış elçisi olarak seçildiği ilkokulda düzenlenen törenle Dünya Barış Günü kutlandı. Törende barış elçileri dünya barışına dair mesajlarını arkadaşlarıyla paylaştı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren, barışın önemine değinerek "Barışı seçmek hayatı ve güzellikleri seçmektir. Toplumsal barış ve uzlaşma iyi yaşamanın şartıdır. Barışın getirdiği huzur ruhunuzu besler, tüm yüklerinizi alır. Kendinizle ve çevreyle barışık olun, hayvanları sevip, ağaçları koruyun . Doğayla barışın. Farklılıklara saygı gösterin, arkadaşlarınızı incitmeyin. Yaşamla her zaman uyum içinde olalım" dedi.


Düzenlenen törenin ardından öğrenciler, beyaz barış güvercinlerini uçurarak dünyaya barış mesajları verdi. - GAZİANTEP

Dünya Barış Günü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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