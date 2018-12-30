Son Dakika Haberleri: Güvercinler "En Güzel" Seçilmek İçin Yarıştı

Güvercinler "En Güzel" Seçilmek İçin Yarıştı

43 dakika önce

Türkiye Güvercin Federasyonu'nca düzenlenen 6. Marmara Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Güvercinler
Türkiye Güvercin Federasyonu'nca düzenlenen 6. Marmara Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde İstanbul ve Bursa'daki güvercin sevenler derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 70'e yakın ilden çeşitli ırklardan güvercin, "en güzel" seçilmek için yarıştı.

Yarışmada 580 güvercin, 42 kişilik hakem heyeti tarafından "kostüm çift tepe", "kostüm ön tepe", "arka tepe", "jumbo" ve "kabak" kategorilerinde değerlendirmeye alındı.

Hakem heyeti değerlendirmesi sonucu dereceye giren güvercinlerin yetiştiricilerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Kurulan stantlarda satış da yapılan etkinlikte, güvercinlerin 100 lira ile 50 bin lira arasında fiyattan alıcı beklediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:10 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Marmara, Türkiye, Güncel
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