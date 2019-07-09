Güvercinler, hasadı yapılan tarlaları mesken tuttu



DİYARBAKIR'da hasat sonrası biçerdöverin alamadığı veya çeşitli nedenlerle yere düşen mercimek tanelerini almak için binlerce güvercin, şehir merkezini mesken tuttu. Güvercinlerin tarlalarda toplu halde mercimek taneleriyle beslenip, kanat çırpması güzel görüntüler oluşturdu.

Merkez Bağlar ilçesindeki yeni yerleşim alanı Bağcılar Mahallesinde mercimek ekili tarlaların hasadı yapıldı. Onlarca sitelerin aralarındaki tarlalarda ekilen mercimekler toplandı. Biçerdöverle toplanan mercimeklerden arda kalanları yemek için binlerce kaya güvercini şehir merkezini mesken tuttu. Kaya güvercinlerin mercimekleri yeme anları mahalleli tarafından ilgiyle izlendi. İlk kez böylesi güvercin sürüsünü görüsünü gördüklerini anlatan mahalle sakinleri, binlerce güvercinin hasadın ardından kalan mercimekleri yeme anlarını ilgiyle izlediklerin anlattı. Güvercinlerin saatler süren mercimekleri yeme anları güzel görüntüler oluşturdu.

- Diyarbakır