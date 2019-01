Güvercinler İçin 10 Yıldır Yem Bırakıyorlar

Güvercinler için 10 yıldır yem bırakıyorlarTarihi Leylekli köprüsü üzerinde yem kapma yarışı yapan güvercinler İstanbul Sultanahmet 'teki görüntüleri aratmadı.TOKAT - Tokat 'ın Niksar ilçesinde Tarihi Leylekli köprüsü üzerinde yem kapma yarışı yapan güvercinler İstanbul Sultanahmet ve İzmir Konak Meydanındaki görüntüleri aratmıyor.Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışı sonucu aç kalan güvercinlerin yem bulabilmek için birbirleri ile olan yarışı objektiflere yansıdı.Tüm yurtta olduğu gibi Niksar ilçesinde de kış şartları yaban hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına ise vatandaş duyarsız kalmıyor. Niksar'da Tarihi Leylekli Köprüsü üzerinde esnafın verdiği yemlere akın eden güvercinlerin birbiriyle yarışı ilginç görüntüler oluşturdu. Arasta Çarşısında kahvehane işletmeciliği yapan 35 yaşındaki Ahmet Elmalı sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde köprü üzerine yem bıraktıklarını bu sayede güvercinlerin aç kalmaktan kurtulduklarını söyledi. Yaklaşık On yıldır yaz kış demeden her gün köprü üzerine yem bıraktıklarını belirten Elmalı; "Memleketimiz için uğraşıyoruz "sadece sevin" sloganıyla yola çıktık, bu güvercinleri yıllardır besliyoruz biz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce üç güvercin geldi buraya çatıya kondu, devamlı çatıya yem bıraktık. Bunlar yabani kuşlardı. Bir sene boyunca çatıya yem koyduk, daha sonra iyi bir kar yağmıştı iki gün boyunca gelmediler. Üçüncü gün geldiler ve o günden bu güne buradan ayrılmadılar, buranın bir simgesi haline geldiler. Artık çevredeki insanlar da yem vermeye başladılar. Şu anda 500 civarında güvercin gelip yemlerini yiyorlar. Bu bölgeyi ikinci bir Sultanahmet yapacağız inşallah" dedi.Bu soğuklarda hayvanlara sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Elmalı; "Hep bana hep bana denilmemeli, bu kış ortamında hayvanlar yiyecek bir şey bulmakta zorlanıyor. Bizde işitiyoruz ki her vatandaş elinden geldiği kadar hayvanlara sahip çıksın onlara yiyecek birşeyler versin. Evlerinde kapılarının önüne, pencere kenarlarına yiyecek bıraksalar bu hayvanlar karınlarını doyuracaklar. Bence herkes bunu görev kabul etmeli ve üstüne düşeni yapmalı. Çünkü hayatta tek çıkarsız varlık hayvandır. Buradan tüm insanlara sesleniyorum, biz sadece sevin diye yola çıktık ve gayet mutluyuz. Karşındaki insan olsun hayvan olsun sev mutlu et mutlu ol sadece sevin diyoruz" diye konuştu.Tarihi yılanlı köprü üzerine bırakılan yemleri gören yüzlerce güvercin adeta ziyafet yaparak karınlarını doyuruyor. Güvercinlerin yemleri yerken oluşturdukları görüntüler ise vatandaşlar tarafından ilgi ile izleniyor.