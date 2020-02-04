Güvercinler için yem bıraktılar - Son Dakika
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Güvercinler için yem bıraktılar

41 dakika önce

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler için belediyenin pencerelerine ve boş alanlarına yem bırakıyor.

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ERZURUM Büyükşehir Belediyesi çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler için belediyenin pencerelerine ve boş alanlarına yem bırakıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Mehmet Sekmen, yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler için belediyenin pencerelerine ve boş alanlarına yem bırakan çalışanları ile gurur duyduğunu söyledi. Yoğun kar yağışı ve ardından başlayan soğuklarda her canlı gibi hayvanlarında unutulmaması gerektiğini söyleyen Başkan Mehmet Sekmen, belediye çalışanlarının örnek bir uygulama sergilediğini söyledi. Her gün cebinden para vererek aldıkları yemi çalıştıkları bölümün penceresi önüne dökerek yüzlerce güvercini ölümden kurtardıklarını belirten Sekmen, "Belediye olarak kış şartlarında yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlarımızın bu ihtiyacını çeşitli noktalara yiyecekler bırakarak karşılıyoruz. Kuşlara yem verirken, kedi, köpek gibi hayvanlar için mama ve kepekle karıştırılmış yemek artıklarından oluşan besin maddeleri bırakıyoruz. Belediye çalışanları da buna kendi imkanları ile destek oluyor. Aynı zamanda hasta ve bakıma muhtaç durumdaki hayvanları alarak barınağa götürüp, tedavi ediyor, beslenme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

Yine soğuk kış günlerinde yoksul, yaşlı ve yemek pişiremeyecek ailelerin de imdadına yetiştiklerini hatırlatan Başkan Sekmen, "Belediye bünyesinde görev yapan aşevlerimiz, yüzlerce aileye her gün sıcak yemek ve ekmek ulaştırmaktadır. Amacımız bu soğuk kış gününde hiçbir canlının aç kalmaması" dedi.

Belediye personeli kış boyu belediye binasının camları önüne yem döktüklerini yazın da su bıraktıklarını söyledi.

FOTOTĞRAFLI


AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:51 Kaynak: DHA
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