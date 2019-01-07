Güvercinler Renkli Görüntüler Oluşturuyor
13 dakika önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan güvercinler, Köprübaşı mevkisinde renkli görüntüler oluşturuyor.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde bulunan güvercinler, Köprübaşı
mevkisinde renkli görüntüler oluşturuyor.
Özellikle kış aylarında kar yağışı sonrası açlık sorunu yaşayan güvercinlere yem veren vatandaşlar, kuşların korkup rahatsız olmamaları için yem verdikten sonra onlardan uzaklaşıyorlar. Vatandaşlar, "Ekmek ve yemek atıkları çöplere atılması yerine sokak hayvanlarına verilebilir. Bu şeklide hem israf olmaz hem de hayvanlar aç kalmaz" dediler. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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