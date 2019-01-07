Son Dakika Haberleri: Güvercinler Renkli Görüntüler Oluşturuyor

Güvercinler Renkli Görüntüler Oluşturuyor

13 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan güvercinler, Köprübaşı mevkisinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Güvercinler Renkli Görüntüler Oluşturuyor, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan güvercinler, Köprübaşı mevkisinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Özellikle kış aylarında kar yağışı sonrası açlık sorunu yaşayan güvercinlere yem veren vatandaşlar, kuşların korkup rahatsız olmamaları için yem verdikten sonra onlardan uzaklaşıyorlar. Vatandaşlar, "Ekmek ve yemek atıkları çöplere atılması yerine sokak hayvanlarına verilebilir. Bu şeklide hem israf olmaz hem de hayvanlar aç kalmaz" dediler. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Köprübaşı, Boyabat, Sinop, Güncel
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