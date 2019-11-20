Son Dakika Haberleri: Güvercinler taklayı attı sahipleri ödülü kaptı
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Güvercinler taklayı attı sahipleri ödülü kaptı

6 saat önce

Erzurum'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Palandöken Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.

Güvercinler taklayı attı sahipleri ödülü kaptı, System.String[]

Erzurum'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Palandöken Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.

Nisan ayında başlayan ve 15 Kasım'da sona eren yarışmada 160'ın üstünde taklacı güvercin derece için uçuruldu.

Sahipleri tarafından belirlenen günlerde uçurtulan güvercinleri izleyen hakemler, kuşların attığı takla ve sefer sayısına göre puanlama yaptı.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programla dereceye giren taklacı güvercinlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Organizasyon sorumlusu Kadir Velioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun kuşunun Türkiye'nin tarihine ışık tutan bir geçmişe sahip olduğunu ve bunu nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yarışmaların her yıl düzenlendiğini anımsatan Velioğlu, "Taklacı olarak bilinen oyun kuşlarının ana vatanı olan Türkiye'de çeşitli bölgelerde yarışmalar düzenlenmekte. Bu yarışmalarda kuşların takla sayısı, yere geliş mesafesi, takla atarak çıktıkları mesafe gibi birçok alanda puanlama yapılıyor. Puanlamaları ise oluşturulan hakem heyeti yapmakta. Bu sezon 160 kuşumuz kupaya uçurtuldu. Hedefimiz Türkiye geneli yapılan organizasyonlar düzenleyerek Erzurum'da yetiştirilen kuşlarımızı ülke genelinde tanıtmak." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren güvercinlerin sahiplerinden birinciye 7 bin 200, ikinciye 4 bin 300, üçüncüye 2 bin 800 lira para ödülü ve kupa verildi.

Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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