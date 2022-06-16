20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar - Son Dakika
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20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar

16.06.2022 10:51

20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılarSİVAS Sivas'ta hırsızlar Mikail Ecer isimli vatandaşa ait 20 bin lira değerinde ki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak...

20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar

SİVAS Sivas'ta hırsızlar Mikail Ecer isimli vatandaşa ait 20 bin lira değerinde ki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya kalktılar.

İlginç hırsızlık Sivas şehir merkezi Meraküm Mahallesinde meydana geldi. Cins taklacı güvercin besleyen Mikail Ecer, güvercinlerini yemlemek için kulübeye gittiğinde 50'ye yakın güvercinleri arasından maddi değerleri 20 bin TL olan 4 çift taklacı güvercinlerinin çalındığını fark etti. Kapının kırıldığını ve 4 çift güvercinin yerinde olmadığını fark eden Ecer durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken Ecer, güvercinlerle birlikte yumurtalarında çalındığını, hırsızların olaya sansar veya tilki sürü vermek için çevreye güvercin tüyleri saçtıklarını dile getirdi. Ecer, kuşlarını bulup geri getirene bir çift iyi cins güvercin hediye edeceğini söyledi.

"En yüksek cezayı almalarını istiyorum"

Taklacı güvercinleri çalınan Mikail Ecer, hırsızların yakalanıp en yüksek cezayı almalarını istediğini söyleyerek, "Toplamda 45- 50 adet kuşa bakıyordum, bunlardan 8 tane taklacı güvercinim çalındı. İstanbul'dan gidip getirmiştim, çifti 5'er bin lira değerindeydi. Sabah geldiğimde kapının menteşelerden söküp kenara atıldığını gördüm. İçeriye girip kuşları almışlar, yumurtalarına kadar götürmüşler. Sürekli kuşlarımla iç içeyim. Onları, çocuğum yok ama çocuklarımmış gibi seviyordum. Söz veriyorum bulana bir çift kuş hediye edeceğim. Karakolu arayıp şikayette bulundum, bulunurlarsa en yüksek cezayı almalarını istiyorum. Bugün benim kuşumu çalan yarın başkalarının kuşunu çalacak. Kümese girip tüylerini yolmuşlar, sansar ya da tilki yedi görüntüsü vermişler. Yalnız sansar sadece kanını emer kuşları bırakır. Tilkide hepsini yer ama komple tüy ve kan olur. Kuşları çalıp götürmüşler" şeklinde konuştu.

20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar
20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar

YORUMLAR
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Çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya satan hırsız yakalandı Çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya satan hırsız yakalandı Çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya satan hırsız yakalandı Çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya satan hırsız yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar - Son Dakika
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