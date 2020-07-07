Güvercinleri ile hortumun içinde kaldı - Son Dakika

Güvercinleri ile hortumun içinde kaldı

ERZURUM'da güvercinleri ile birlikte aniden çıkan hortumun içinde kalan Sami Cinisli (51), ölümle burun buruna geldi.

ERZURUM'da güvercinleri ile birlikte aniden çıkan hortumun içinde kalan Sami Cinisli (51), ölümle burun buruna geldi. Hortumun çatılardan kaldırdığı sac tabakalarının bir kağıt gibi havada uçuştuğunu söyleyen Cinisli, "Hortum, güvercinlerimi hepsini içine aldı. Kendi canımı unuttum. Onları beklemeye başladım. O hortum beni de götürebilirdi. Hortumda kaybolan 2 güvercinim, saatler sonra geri geldi" dedi.

Kentte, hafta sonu aniden çıkan hortum, önüne kattığını uçurdu. Yakutiye ilçesine bağlı tarihi Üçkümbetler civarında güvercin besleyen Sami Cinisli ise kuşlarıyla hortuma yakalandı. Bir anda toz bulutları içerisinde kalan Cinisli'nin güvercinleri hortumla savruldu. Yakınındaki tarihi konağın sac tabakalarının uçmasıyla büyük tehlike atlatan Sami Cinisli, güvercinleri kurtarmak için mücadele etti. Önce büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen 2 çocuk babası Sami Cinisli, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
"Cumartesi günü saat 2,5-3 gibiydi. Önce bir gürültü sesi geldi. Poşetler havaya uçmaya başladı. Ben hava kapalı olduğu için dolu yağacak sandım. Sonra hortumu gördüm. Arkamdan dolanarak daire çizdi. Üzerimde sac tabakalar kağıt gibi uçuyordu. Ben kendimi çatılardan korumaya çalıştım. Güvercinlerim dışarıdaydı. Hepsini uçurdu. Ne tarafa gideceğimi şaşırdım, kaçamadım. Tarihi evin çatısını alıp fırlattı. Bayağı uzak bir yer yere uçurdu. 3-5 saniye içinde oldu. Kuşlarım burada yemlerini yiyordu. Güvercinlerimi hepsini içine aldı hortum. Ben hayvanların derdine düştüm. Onlarda benim canım. Ben kendi canımı unuttum. Onları beklemeye başladım. Sonra bir yağmur vurdu. Allah'ın büyük bir afetti. Ben canlı yaşadım bunu. 15-20 güvercinim var. Güvercinlerim için burada canımdan oluyordum. Hiç önemli değil. Bu yaşıma kadar bunları severek besledim. Yine de o fedakarlığı yaparım. Bu sevdaysa, benim sevdam her şeyden önemli. Kendi hayatımı bile hiçe saydım. O hortum beni de götürebilirdi. Çünkü o toz bulutunun içerisine düştüm ben. Canlı canlı yaşadım hepsini. Güvercinlerimin 2 tanesi kaybolmuştu. Saatlerce onları bekledim. Akşama doğru geri geldiler."

Hortumda, bölgedeki Osmanlı döneminden kalma tarihi konağın çatısı da uçtu. Konağın sahibi Hakem Akgül ise "Hortum dönerek geldi. Bu konağın çatısını aldı uçurdu. 3 kilometre kadar sac tabakalar gitti. O sacları toplayıp getirdik. Burası tarihi tescilli bir konak. Yetkililerden tarihi konağın yok olmaması için destek bekliyorum" dedi.

Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen Selçuk Zırh ise hortum çıktığı sırada arkadaşlarıyla kahvehanede oturduğunu belirterek, "Aniden bir rüzgar çıktı. Arkamı döndüğümde evin çatısının uçtuğunu gördüm. Ben de videoya almaya başladım. Meğerse rüzgar değil, hortummuş. Hortum çatıları yuvarlak bir daire içinde yukarıya doğru kaldırdı ve götürdü. Çatıların poşet gibi uçması bizi çok şaşırttı. Birinin başına düşer diye herkes tedirgin oldu" diye konuştu.


Yakutiye, Saatler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güvercinleri ile hortumun içinde kaldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:57 ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
15:40
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvercinleri ile hortumun içinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]