Son Dakika Haberleri: Güvercinlerin yem kapma çabası
Son Dakika Güncel Güvercinlerin yem kapma çabası

Güvercinlerin yem kapma çabası

34 dakika önce

AVCILAR'daki Atatürk Parkı'nı adeta mesken tutan yüzlerce güvercin, kendilerine yem atıldığını görünce bunları kapmak için büyük çaba harcıyor.

Güvercinlerin yem kapma çabası, System.String[]

AVCILAR'daki Atatürk Parkı'nı adeta mesken tutan yüzlerce güvercin, kendilerine yem atıldığını görünce bunları kapmak için büyük çaba harcıyor.

Belediye Havuz Meydanı'nın hemen yanında bulunan parktan gün boyu ayrılmayan güvercinler, çocukları ile gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, sonbaharın gelmesiyle gün boyu meydandan ayrılmayan güvercinlere kağıt bardak veya torba içerisinde satılan yemleri atarken, yüzlerce kuş da aynı anda hareketleniyor. Kuşlar, atılan yemleri havada kapmaya çalışırken, yere düşenler birkaç saniye içerisinde kapılıyor. Güvercinler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.


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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: DHA
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