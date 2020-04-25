Güvercinlerini yemlemeye giderken kazada yaralandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, yasağa rağmen otomobiliyle güvercinlerini yemlemek için yola çıkan Musa Atcı, kaza yaptı. Takla atan otomobili sürücüsü Atcı, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda meydana geldi. Trabzon Bulvarı'nda, Musa Atcı yönetimindeki 46 HL 580 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki elektirik panosuna çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Atcı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Musa Atcı'nın güvercinlerini yemlemek için yola çıktığı öğrenildi.

Atcı'ya tedavisinin ardından sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıktığı için idari işlem yapılacağı bildirildi.