Güvercinlerle yatıp kalkıyor - Son Dakika

Ağrı'da 10 yaşından beridir güvercin besleyen Erhan Uçuk (26) isimli genç, güvercinlere tam bir aile şefkati gösteriyor.



Ağrı Sanayi sitesindeki iş yerlerinde ve evinde ayrı ayrı yaptığı kocaman bir güvercin kümeslerinde güvercinlerinin bakımın yapan Erhan Uçuk, onlara adeta çocuğu gibi bakıyor. Kümeste özellikle kuluçkaya yatan ve yavru çıkaran güvercinlere ayrı bir ilgi ve özen gösteren Uçuk, bu güvercinlerin hem sağlık kontrolünü hem de bakımını yapıyor.



Doğuştan hayvan aşığı olan ve ilk başlarda birkaç kuş çeşidiyle kuşçuluğa başlayan Uçuk'un her geçen gün kuş sevgisi arttıkça, beslediği kuş sayısı ve çeşidi de buna bağlı olarak arttı. Kuş sevgisi dolayısıyla kendilerine ait ev ve iş yerinde deyim yerindeyse devasa kümesler kuran Uçuk, şimdilerde bu kümeslerde onlarca çeşit kuşa gözü gibi bakıyor.



Güvercinin yanı sıra Kanarya ve Hint Horozu ve daha değişik kuş çeşitleri besleyen Uçuk, zamanının büyük bölümünü de kuşlarına ayırıyor.



Hayvan sevgisinin ve özellikle güvercin sevgisinin küçük yaşta başladığını belirten kuş aşığı Uçuk: "Hayvanları özellikle de kuş türlerinden güvercinleri çok seviyorum. Bu nedenle zamanla güvercin sayım çoğaldığı için hem evde hem iş yerinde kümes yaptım. Şimdi bu kümeslerde değişik kuş çeşidi var. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.



"Kış mevsiminde dışarıya fazla çıkarmıyorum"



Güvercin bakımının ayrı bir çaba ve özen istediğini anlatan Uçuk: "Günümün büyük bölümünü güvercinlerimin bakımı ve sağlığıyla ilgilenerek geçiriyorum. Güvercinlerimin hepsi bir birinden güzel. Bu günlerde kış olduğu için onları dışarı çıkaramıyorum. Genelde içeride tutuyorum. Bu nedenle neredeyse günde 15 defa kümese bakmaya geliyorum. Bu sayede de yumurtlayan güvercinlerin kuluçkaya yatmasını, kuluçkadan çıkan ve yavru çıkaran güvercinlerimin ise yavrularının ve annelerinin hem temizliğini hem de bakımını yapıyorum. Bu güvercinler özellikle ayrı bir ilgi ve özen istiyor. Bende elimden geldiğince onlara en iyi ilgi ve alakayı gösteriyorum" diye konuştu.



"Ayda 600 liradan fazla masrafları oluyor"



Beslediği güvercinlerin, aylık yem ve ilaç masraflarının kendisi için bir önem arz etmediğini dile getiren Uçuk, şöyle devam etti: "Bazen beslediğimiz bu güvercinleri arkadaşlarımıza hediye ediyoruz bazen ise diğer güvercinlere yem ve ilaç almak için satıyoruz. Diğer yandan özellikle iş yerimizdeki güvercinlerimiz müşterilerimizin de ilgisini çekiyor. Burada arabalarını tamire getiren müşteriler güvercinlerle vakit geçiriyor. Bu tutku apayrı bir tutku. Kuşların hiç kimseye bir zararı yok. Çok masum ve güzel hayvanlardır. Bana ayrı bir mutluluk veriyor. İş yerini güvercinlerim için hiç kapatmıyoruz. Haftanın 7 günü de gece gündüz gelip onların bakımını yapıyoruz. Bu şekilde maceramız devam ediyor. Güvercin beslemenin en güzel yanlarından biri de dama çıkarıp onları uçuşunu ve takla atışını izlemektir" - AĞRI