Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı - Son Dakika
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Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı

06.07.2022 17:26
Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı

Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Güvercinlik koyunda toplanan çöpler 7,5 tonu bulurken, çöp dağını gören vatandaşlar şok oldu.

Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı

MUĞLA - Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Güvercinlik koyunda toplanan çöpler 7,5 tonu bulurken, çöp dağını gören vatandaşlar şok oldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Güvercinlik Mahallesi'nde 'Güvercinlik Deniz Kıyısı ve Dip Temizliği Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte; Bodrum ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalış ekipleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum ve Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifleri, Güvercinlik amatör balıkçılık turizmi tekneleri, muhtarlar, bölgedeki bazı otel personelleri ile gönüller yer aldı. 11 koyda ve deniz dibinde yapılan temizlik sonucu çuval çuval çöpler Güvercinlik limanına getirilirken, temizlik etkinliğinde yaklaşık 7 buçuk ton çöp toplandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak denizlerin ve kıyıları temiz tutulması gerektiğini belirterek, "Güvercinlik, hem turizmin olduğu bir koy hem de su ürünleri yetiştiriciliğinin geçmiş yıllarda yapıldığı bir koy olması sebebiyle bu bölgenin temizlenmesini istedik. Güvercinlik bir doğa harikası koydur. Biz insanoğlu atalarımızdan miras kalan toprakları, doğal kaynakları çevreyi nasıl kirlettiysek ne yazık ki denizlerimizi de kirlettik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilan etmiş olduğu 2022 yılı, ölçekte küçük değerde büyük su ürünleri yetiştiriciliği ve kıyı balıkçılığı yılı ilan etmiştir. Bu bölgedeki balıkçılarımızın ve su ürünleri yetiştiricilerimizin denizden yaralanan bölge insanımızın temiz denizlerde yüzmesi, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için bu lokasyonu temizleyelim diye karar aldık. Müthiş özverili bir çalışma oldu. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek için denizlerimizi kirletmeyelim. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay. 5 ila 7,5 ton arasında çöpün çıkarıldığı tahmin ediyoruz" dedi.

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Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı Bodrum'da kıyı ve dip temizliği Bodrum'da kıyı ve dip temizliği
Kaynak: İHA

Güvercinlik, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı - Son Dakika

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