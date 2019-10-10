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Güvercinseverler yeni yerinde

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Güvercinseverler Derneği yeni yerine taşındı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Güvercinseverler Derneği yeni yerine taşındı.


Dernek 2015 yılında kuruldu. Kurucu başkan Murat Sevim'den sonra yerine Caner Kale seçildi. Toplam 210 üyesi bulunan dernek balık pazarında bulunan Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tosyal Tesisleri lokali üzerine taşındı. Caner Kale, "Kuruluşundan bu güne emeği geçen bütün başkan ve yönetimlerine teşekkür ederim. Şimdi sıra bizde. Bizler de kuşseverlerin ne istediğini biliyoruz. Onlara en iyisini vermeye çalışacağız. Lokalimizde haftanın iki günü carşamba ve cumartesi günleri mezat yapılmakta. Kuşseverleri haftanın her günü derneğe bekliyoruz. burası sizler var oldukça yaşayacak" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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