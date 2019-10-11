Güvercintepe'ye Gençlik Merkezi geliyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Güvercintepe Mahallesi'ne çok yakında bir gençlik merkezi kazandırılacağını müjdesini verdi.



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü, Söyleyecek Sözüm Var" söyleşileri kapsamında liseli gençlerle buluştu. Türkiye'nin en büyük imam hatip lisesi unvanına sahip Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Okul Müdürü Vedat Karabayır, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen Robot Rıfkı'nın dansları ve rap şarkısıyla Başkan Kartoğlu'na eşlik ettiği program, öğrencilerden büyük ilgi gördü.



"3. Gençlik Oyunları'na katılın"



Gençlere hayatından kesitler aktaran Başkan Kartoğlu, "Sizi diğerlerinden ayıran +1'iniz mutlaka olsun. Kendinize ekstra hedefler belirleyin. 3. Gençlik Oyunları başlıyor, oradaki yerinizi mutlaka alın" dedi. Başakşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Kısa bir süre içinde Güvercintepe Mahallemizde bulunan Hz. Ali Camii karşısına bir gençlik merkezi yapacağız" diye konuştu.



"Deprem riskimiz sıfıra yakın olacak"



Bir öğrencinin, "Başakşehir olası bir depreme hazır mı" sorusunu cevaplayan Kartoğlu, "Başakşehir'in yüzde 70'i planlı yapıya sahip. Ziya Gökalp ve Şahintepe Mahallelerimizdeki dönüşüm tamamlandığında Başakşehir, İstanbul'da depremden etkilenme riski sıfıra yakın ilçelerden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu. Başakşehirlilerin depreme hazırlıklı olabilmesi için Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda Deprem Simülasyon Merkezi'nin hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Bu merkez, size depremi unutmamanızı ve hazırlıklı olmanızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Söyleşi programı, okul öğrencilerinin Başkan Kartoğlu'na çiçek takdiminin ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Kartoğlu, daha sonra Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Çargah Roket Takımı'nın çalışmalarını yaptığı laboratuvar ile kültür-sanat atölyelerini ziyaret etti. - İSTANBUL