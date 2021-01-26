Guy Ritchie ve Jason Statham film çekimi için Türkiye'ye gelecek: Filmin tamamı Antalya'da çekilecek.

Başrolünü Hollywood'un ünlü yıldızı Jason Statham'ın oynayacağı ve yönetmenliğini de dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yapacağı "Five Eyes" filminin tamamı Antalya'da çekilecek.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre filme özel tasarlanan otobüslerle Ocak ayı sonunda Türkiye'ye gelmeyi planlayan ekip, Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi'nde de çekim yapacak.