Guy Ritchie ve Jason Statham tatil için yine gelecek

? Son günlerde Antalya'ya birçok dünyaca ünlü ismin geldi. Nedir pandemi döneminde Antalya'yı bu kadar özel kılan?

Genel olarak söylemek gerekirse pandemi döneminde kurallarımızın biraz esnek olması, ülkemizin Avrupa ile İngiltere'ye olan yakınlığı ve ülkemizin menfaatine olacak bir etkinlik söz konusu olduğunda destek olunması konularından dolayı Antalya öncelikli tercih sebebi oluyor.

Bunun dışında Antalya'nın, iklimi, doğası, tarihi güzellikleri ve barındırdığı turistik tesisler bakımından son derece yeterli olması, bölgenin tercih edilmesinde ve hatta özel kılınmasın da temel sebeplerden. Aynı zamanda maliyetli olan film çekimlerinin yurtdışına kıyasla ülkemizde daha ucuza yapılması Antalya'yı tercih ettiriyor.

? "Five Eyes" filminin çekimlerinin ardından yönetmen Guy Ritchie dahil birçok oyuncu şehri övdü. Bunda payınız olduğunu düşünüyor musunuz?

Kesinlikle düşünüyorum. Aslında biz ünlülerin sadece konakladığı bir tesis olmanın dışında, onların otel dışına çıkması, kültürümüzü tanımaları ve Antalya'mızda tekrar film yapabilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ülke tarihimize, coğrafi güzelliklerimize olan merakları neticesinde kendilerine bölgemizdeki güzellikleri gezdirdik. Tarihimizi, Atatürk'ü anlattık, Kapadokya'yı gezdirdik. Antalya'mızın gururu olan 7 Mehmet Restoran'a götürdük hatta o kadar beğendiler ki yönetmen Guy Ritchie ve ailesi ülkelerine dönerken uçağa yemek sipariş etti.

Bunun dışında Guy Ritchie'ye Organize Sanayi bölgemizi gezdirdik. Dünya çapında işlerin, daha az maliyetlere yapılabileceğini gösterdik ve çok etkilendi. Tüm bu deneyimleri onlarla birebir ilgilenerek biz yaşamalarını sağladık.

Böylece bir yandan ev sahipliği yaptığımız ünlü misafirlerimizin zamanlarının verimli ve kaliteli geçmesini sağlarken, bir yandan da ülke tanıtımı konusunda üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirmiş olduk.

Hugh Grant - Ali Şafak Öztürk - Anna Elisabet Eberstein

Türkiye algılarını değiştirdik

? Çekimler bittikten sonra oyuncu Hugh Grant de hemen evine dönmeyen isimlerden... İzlenimleri nasıldı?

Evet Grant'la çok kez bir araya geldik. Hugh Grant ailesi ile birlikte buraya geldi. Özellikle bu pandemi döneminde bizim gibi büyük alana sahip tesislerin sağlamış olduğu imkan ve güven ortamı onların en büyük motivasyonu oldu. Öylesine güzel tesislerimiz var ki inanın bir şehrin sunduğu imkanlardan çok daha fazlasını buluyor insanlar tesislerimizde.

Ülkelerine döndükleri zaman kapalı kalacakları için çocuklar doğal ortamda özgürce hareket edebilmesi bir yandan da online eğitimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmesi... Aynı zamanda kendilerinin de rahatça tatillerini yapabilmeleri çekimler bittikten sonra da geri kalan boş zamanını tesisimizde kalarak değerlendirmelerine sebep oldu.

Bunun dışında tesisimizde konaklayan Guy Ritchie, Jason Statham gibi ünlü misafirlerimiz de tatil için yine geleceklerini belirtti. Kendilerini tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

? Birçok ünlü isimle siz de bir arada olma fırsatı buldunuz. Türkiye'ye dair merak ettikleri nelerdi?

Çoğunun ilk ya da ikinci gelişi olduğu için genel olarak ülkemize büyük bir merak duyarak geliyorlar. Kendimizi maalesef iyi pazarlayamamamızın da etkisiyle, çok da olumlu olmayan kulaktan dolma Türkiye algıları, güçlü tarihi geçmişi, lüks ve gelişmiş tesislerin oluşu, doğal güzelliklerini görmeleriyle bir anda değişiyor ve hayran kalıyorlar. Bu da ilerideki projeleri için Türkiye seçeneğinin güçlenmesine sebep oluyor.

Pandemi öncesi JennIfer Lopez ile anlaşıyorduk

? Film çekimlerinin Antalya'da, konaklamanın ise Regnum Carya'da gerçekleşmesi bölge ekonomisini ve turizmi nasıl etkiledi?

Aslında bu etkiyi uzun vadede görebiliriz. Hemen hissedebileceğimiz bir etki değil bu. Bu tarz etkinliklerin sürekli olması halinde hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından büyük ölçekte etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Bu gibi büyük çaplı ünlülerin tesislerimizde kalması, güvenli olduğunu algılamaları ve bunu çevrelerine karşı dile getirmeleri güven ortamını insanlara doğal yoldan hissettirmek anlamına geliyor. İlerleyen dönemlerde buraya farklı film ekiplerinin gelecek olması aslında yeni turizm kollarının oluşması anlamına da geliyor. Universal Studios, Warner Bros. ve Walt Disney örneklerini düşündüğümüzde, film çekilen stüdyolar ve etrafına kurulan cazibe merkezleri o bölgelerde ayrı bir ekonomi ve turistik çeşitlilik sağlıyor. Biz de bu mantıkla Antalya'da Expo Merkezi gibi çok da iyi değerlendirilemeyen alanlarda faydalı işlere imza atabilir ve hem bölge hem de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayabiliriz. ve bu tarzda yapılacak bir hamle tarihi derecede önemli ve büyük bir hamle olur.

? Ünlü isimler otelde hangi hizmeti en çok tercih etti?

Gelen ünlü misafirlerimizin genel olarak çeşitli spor dallarına ilgileri vardı. Tenis ve golf bunların başında geliyor. Aynı zamanda yemek konusu da misafirlerimiz için önem verdiği bir konu oldu. Restoran çeşitliliğimiz ve kalitemiz kendilerini son derece memnun edebildi. ve özellikle çocuklar için sunduğumuz imkanlar en çok tercih edilenler arasında oldu diyebiliriz.

? Konser için de büyük isimlerle çalışmıştınız. Pandemi sonrası için böyle planlarınız var mı?

Pandemi öncesinde Jennifer Lopez gibi çok ses getirecek yeni isimlerle konser çalışmalarımız olacaktı ve bu konuda çalışıyorduk. Ancak pandemi sebebi ile çalışmalarımızı durdurmak zorunda kaldık. Pandemiyi aştıktan sonra hızla konser ve organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çünkü dünya yıldızlarıyla yaptığımız bu tarz işlerle bölgemizin ve ülkemizin değerini artırttığımızı düşünüyoruz.