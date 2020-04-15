GÜYAD'dan "mücbir sebep" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GÜYAD'dan 'mücbir sebep' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

GÜYAD'dan "mücbir sebep" çağrısı

6 saat önce

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekipman üretiminde aksaklık ve gecikmelere yol açtığını belirterek, mevcut santrallerin tamamlanıp devreye girebilmesi için yenilenebilir enerji sektörünün "mücbir sebep" kapsamına...

GÜYAD'dan

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekipman üretiminde aksaklık ve gecikmelere yol açtığını belirterek, mevcut santrallerin tamamlanıp devreye girebilmesi için yenilenebilir enerji sektörünün "mücbir sebep" kapsamına alınması ve yıl sonunda bitecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuru tarihinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Özkök, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tarihin uzatılmaması durumunda, sektörde inşaatı devam eden ve yıl sonuna yetiştirilmesi planlanan 3 bin 720 megavat kapasiteli ve 7 milyar avrodan fazla yatırım değerine sahip çok sayıda projenin risk altına gireceğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisine altına alan Kovid-19 salgınının ülke ekonomilerini ve pek çok sektörü olumsuz etkilediğine dikkati çeken Özkök, tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaların yanında salgın dolayısıyla alınan hukuki tedbirlerin tahsilat zincirinin kırılmasına neden olduğunu ve sektördeki mali akışı kesintiye uğrattığını aktardı.

Küresel salgın ilanının ardından sanayi üretiminde ciddi düşüşlerin ve para piyasalarında beklenmedik dalgalanmaların olduğunun altını çizen Özkök, şunları kaydetti:

"Yaşanan aksamalar nedeniyle mevcut yenilenebilir enerji projelerinin YEKDEM süresi sonuna kadar yetişememe riski büyük boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle güneş enerjisi sektöründe ekipman üretiminde aksaklık ve gecikmeler yaşandı. Mevcut santrallerin tamamlanıp devreye girebilmesi için yenilenebilir enerji sektörünün "mücbir sebep" kapsamına alınması ve yıl sonunda bitecek YEKDEM başvuru tarihinin ertelenmesi gerekiyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:56 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜYAD'dan "mücbir sebep" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]