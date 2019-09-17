Son Dakika Haberleri: GÜYAD ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden yenilenebilir enerji eğitimi
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GÜYAD ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden yenilenebilir enerji eğitimi

36 dakika önce

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yenilenebilir enerji alanında mini İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) programı başlatılacak.

GÜYAD ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden yenilenebilir enerji eğitimi, System.String[]

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yenilenebilir enerji alanında mini İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) programı başlatılacak.

GÜYAD'tan yapılan açıklamaya göre, üç ay sürecek programda GÜYAD üyesi şirket ve kurumların üst düzey yöneticileri tarafından güneş enerjisinden biyogaza kadar yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında yönetim, finansman, verimlilik, depolama, dağıtık enerji, karbon emisyonu, mevzuat ve düzenleme gibi 11 ayrı başlıkta üniversite öğrencilerine ders verilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki MBA programı 28 Eylül-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜYAD Başkanı Cem Özkök, yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyada ve Türkiye'de orta ve uzun vadede giderek öneminin artacağını belirterek, "Sektör olarak bu alanda her geçen gün ilerlerken kazandığımız deneyimleri ve birikimleri üniversitelerimize aktarmak bizler için hayati bir görev. Bugünün üniversite öğrencileri en geç 5 yıl içerisinde sektörde olacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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