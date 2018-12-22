Son Dakika Haberleri: Guyana'da Hükümet Düştü

Guyana'da Hükümet Düştü

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Guyana'da hükümet düştü.

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Güney Amerika ülkesi Guyana'da hükümet düştü.

Guyana'da koalisyon hükümeti milletvekili Charrandass Persaud'un, ülkede artan işsizlik ve ekonomi yönetiminin yetersizliği gerekçesiyle muhalefet tarafından sunulan güvensizlik önergesi lehine oy vermesiyle hükümetin düştüğü bildirildi.

Persaud, yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin demokratik bir tavır sergileyemediğini savunarak, vicdanının sesinin dinlediğini ve güvensizlik önergesi lehine oy verdiğini belirtti.

Mecliste koalisyon hükümetinin 33, muhalefetin ise 32 sandalyesi bulunuyor.

Başbakan Moses Nagamootoo, sonucun kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Güvensizlik önergesinin kabul edilmesiyle ülkede 90 gün içinde genel seçim yapılması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:24 Kaynak: AA

Güney Amerika, Hükümet, Guyana, Güncel
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