Guyana'da petrol yolsuzluğu soruşturması

Güney Amerika ülkesi Guyana'da, eski Başbakan Sam Hinds liderliğindeki hükümet hakkında, petrol imtiyazlarının dağıtılmasındaki usulsüzlük şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Guyana'da, eski Başbakan Sam Hinds liderliğindeki hükümet hakkında, petrol imtiyazlarının dağıtılmasındaki usulsüzlük şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Devlet Varlıklarını Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 2015'de ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil'in ülke kara sularında petrol ve doğalgaz yatakları bulunduğunu tespit etmesinin ardından, bu rezervlerin bazılarının yolsuzluğa konu edildiğine ilişkin güçlü şüpheler olduğu belirtildi.

Rezervlerin olduğu bölgelerden ikisinde petrol çıkarma imtiyazının, bu alanda daha önce deneyimi olmayan yeni kurulmuş şirketlere bedelsiz olarak verilmesinin şüphelere yol açtığı ifade edildi.

Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Aubrey Retemeyer, 2015 yılındaki genel seçimlerden birkaç gün önce alınan bu kararda devirin meclis onayı olmadan yapıldığı ve şirketlerin devlete ön ödeme yapmadığını söyledi.

Retemeyer, yaklaşık 7 milyar varil petrol rezervi bulunduğu tahmin edilen sahaların, petrol endüstrisiyle ilişkisi olmayan şirketlere bırakılmasının görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, "Bu alanların seçimlerden hemen önce bu şirketlere bırakılması oldukça manidar. Eğer eski hükümet bu alanları bu şirketlere bırakmamış olsaydı bugün ülke milyarlarca dolar kazanmış olabilirdi." diye konuştu.

Söz konusu şirketlere bırakılan petrol alanlarında üretim yapmanın oldukça zor olduğunu ve bunun ancak büyük şirketlerde bulunan teknolojilerle mümkün olabileceğini ifade eden Retemeyer, nitekim iki şirketin daha sonra Exxon Mobil tarafından satın alındığını belirtti.

Retemeyer, soruşturmanın Exxon Mobil şirketini değil, rezerv alanlarını söz konusu şirketlere bırakan eski hükümet üyelerini kapsadığını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor

Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü

Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu