Guyana, Karasularındaki Gemiyi Taciz Eden Venezuela'yı Kınadı

Güney Amerika ülkesi Guyana, karasularında sismik araştırma yapmasına izin verdiği gemiyi taciz eden Venezuela'yı kınadı.

Güney Amerika ülkesi Guyana, karasularında sismik araştırma yapmasına izin verdiği gemiyi taciz eden Venezuela'yı kınadı.



Guayana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li ExxonMobil şirketinin sismik araştırma için kiraladığı Norveç bandıralı geminin Guayana karasularında Venezuela donanmasına ait savaş gemisi tarafından taciz edildiği bildirildi.



Açıklamada, Venezuela savaş gemisinin Norveç bandıralı gemiye tehlikeli şekilde yaklaştığı ancak gemiye müdahalede bulunmadan geri döndüğü belirtildi.



Geminin hareketinin "yasa dışı, agresif ve düşmanca" olduğunu savunan bakanlık, "Guyana'nın ekonomik kalkınmasına en önemli tehdidin komşusu olduğu bir kez daha görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada Guyana'nın, "egemenliğine karşı açık bir yasa dışı ihlal olarak" tanımladığı olayı Birleşmiş Milletlere taşıyacağı ifade edildi.

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