Guyana, köle ticaretindeki rolü nedeniyle İngiltere'den "anlamlı özür" bekliyor - Son Dakika
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Guyana, köle ticaretindeki rolü nedeniyle İngiltere'den "anlamlı özür" bekliyor

29.04.2022 12:31
Guyana, köle ticaretindeki rolü nedeniyle İngiltere'den "anlamlı özür" bekliyor

Guyana Cumhurbaşkanı Muhammed İrfaan Ali, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle özür dilemesi çağrısında bulundu.

Guyana Cumhurbaşkanı Muhammed İrfaan Ali, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle özür dilemesi çağrısında bulundu.

Ali, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la 27 Nisan'da İngiliz Parlamentosundaki görüşmesinin ardından Sky News'e yaptığı açıklamada, "insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri" olan köle ticareti nedeniyle talep edilen tazminat kararının, tüm Karayip ülkeleri tarafından alınması gerektiğini belirtti.

Guyana Cumhurbaşkanı Ali, "Bu zarar sadece çok büyük değildi, aynı zamanda nesiller boyuydu ve bu ızdıraptan çok fazla zenginlik elde edildi." ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz kolonilerinden olan Guyana ve Karayipler bölgesindeki diğer ülkelerdeki köle ticareti konusunun ele alınması gerektiğinin altını çizen Ali, "Basit bir özür değil, büyük bir derinliğe ve anlama sahip olmalı. Fakat, benim görüşüme göre ve son duyurulara baktığımda, bu pozisyona yaklaştıklarını düşünüyorum." dedi.

Ali, Karayip ülkelerinin bu süreci ilerletmek için birleşmesinin daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Prens Edward, Karayipler ziyareti sırasında sömürge karşıtları tarafından protesto edildi

Wessex Kontu Prens Edward'ın, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü dolayısıyla dün Karayipleri ziyareti sırasında, İngiltere'nin köle ticaretindeki rolü nedeniyle özür ve tazminat talep eden sömürge karşıtları protesto gösterileri düzenlemişti.

Karayipler bölgesinde yer alan eski İngiliz kolonilerinden Guyana 1970'te, Trinidad ve Tobago 1976'da, Dominika da 1978'de bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Barbados da geçen yıl ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son vermişti.

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cumhurbaşkanı, Karayipler, England, Guyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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