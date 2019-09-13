Güz dönemi şap aşısı uygulaması başladı

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Tarım ve Orman Bakanlığının sonbahar dönemi şap aşısı kampanyasının başladığını açıkladı.



Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 34 bine yakın büyükbaş hayvan bulunduğunu, yetiştiricilerin kampanya döneminde hayvanlarını aşılatarak koruma altına almaları gerektiğini belirtti.



Hayvan yetiştiricilerinin "şap aşışı buzağı attırıyormuş, şap aşısı işe yaramıyormuş, hayvanlar hastalanıyormuş" gibi gerçek dışı haberlere inanmamaları gerektiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"İlçemizde son beş senede şap hastalığı görülmemiştir. Devletimizin aşıdan kaynaklı buzağı atıkları veya aşılamadan kaynaklı şoktan ölümlere yönelik desteklemeleri mevcuttur. Ayrıca yıl içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından ilçemizde 2019 yılında doğan kuzulara küpeleme ve aşılama çalışmaları yapılmaktadır."

Canbolat, eylül ayı başlarında başlayan kampanyanın aralık ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.