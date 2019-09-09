Güz dönemini "herkese iyi gelecek" kitaplarla karşılıyoruz!

Gri sonbahar bulutlarını Tudem kitaplarıyla renklendirecek okurlarımız için kataloğumuzdan birkaç satır başı…

M. Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya'nın çocukların dolu dolu bir yıl geçirmesi için özenle tasarladıkları Majanda 2020, aylık ve haftalık takvim sayfaları, öykü, etkinlik, yemek tarifleri, ay ve doğa takvimi gibi zengin içeriğiyle, herkesi zamanını verimli ve keyifli geçirmeye davet ediyor.

Tudem'in Güz 2018'de sosyal sorumluluk bilinciyle okurlara sunduğu SEN DE OKU koleksiyonu, Türk yazarların özgün eserleriyle yeni bir döneme giriyor. Mavisel Yener'den Tembel Teneke Acaba Nerede?, Güzin Öztürk'ten Sanal Zombi Anneannem, Mehmet Atilla'dan Gülmeyi Bilen Müdür Aranıyor, Pelin Güneş'ten Sorun Yok isimli eserler, okuma güçlüğü çeken ve okumaya direnç gösteren tüm çocukları edebiyata yaklaştırmayı hedefliyor.

Miyase Sertbarut, yeni kitabı Yuan Huan'ın Kulübesi'nde roman kurgusu içine beş gizemli öykü yerleştirerek çocuk edebiyatına biçimsel bir yenilik getiriyor ve eleştirel okumanın kapılarını aralıyor. Habib Bektaş, yaşamı güzelleştiren özel günler etrafında kurduğu öykülerini Dünya Hayal Kurma Günü adlı kitabında okurlarıyla paylaşıyor. Hanzade Servi, illüstrasyonlarla metnin birlikte aktığı şenlikli kitabı Su Günlükleri 1 - Biz Arkadaş mıyız? ile okurlarına bambaşka bir okuma deneyimi vadediyor.

Alman yazar Andreas Steinhöfel, sevilen karakterleri Riko ve Oskar'ın dördüncü ve son macerası Gökteki Cennet'te farklılıkların zenginliğine vurgu yaparak yaşamı kutluyor. Matematik ve bilim temalı kitaplarıyla okurlarının ufkunu genişleten Sean Connolly, bu kez de Destansı Mühendislik Faciaları'nın sayfalarında gezinerek Pisa Kulesi'nden Titanic transatlantiğine uzanan bir mühendislik macerası yaşamaya davet ediyor.

Kitap serüvenlerinin hemen başındaki minik okurlar için özel olarak yayına hazırlanan Küçük Yıldızlar koleksiyonu, güçlü üslubu ve ahlaki değerleri ön plana çıkaran metniyle dikkat çeken Haylaz Adam ve Ben serisiyle devam ediyor. Türkiyeli çocuklara felsefeyi sevdiren Fransız filozof ve yazar Oscar Brenifier ise, Filozof Çocuk dizisinin uzun süredir merakla beklenen yeni halkalarında şiddet üzerine düşündürüyor.

Okuma kültürünün serpilmesi için hız kesmeden üretmeye devam eden Tudem'in yepyeni kitaplarını daha yakından tanımak için sizleri kataloğumuzu incelemeye davet ediyoruz.