"Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'nın atlarına mikroçip takılıyor - Son Dakika

"Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'nın atlarına mikroçip takılıyor

17.11.2020 11:21

Kapadokya'da, peribacaları arasında turistlere yönelik tur etkinliğinde kullanılan atlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ilk defa kayıt altına alınarak deri altına mikroçip yerleştiriliyor.

Kapadokya'da, peribacaları arasında turistlere yönelik tur etkinliğinde kullanılan atlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ilk defa kayıt altına alınarak deri altına mikroçip yerleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında, bölgedeki at, katır ve eşeklerin kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Kapadokya'yı ziyaret eden binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veren at, katır ile eşekler, uzman ekiplerce sağlık taramasından geçirildikten sonra hayvanların boyunlarına mikroçip yerleştirilip, özel kimlik belgesi çıkarılıyor.

Ömür boyu deri altında kalacak mikroçipte, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri, daha önce geçirdiği rahatsızlık ve tedaviler gibi bilgiler ile hayvanın eşkali, işaret ve nişanelerine dair bilgiler dijital okuyucu sayesinde görülebiliyor.

"Mikroçip, her hayvan için özel olarak hazırlanıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Ökçesiz, AA muhabirine, insanlara bulaşma riski olan hastalıkların önlenmesi açısından uygulamanın önemine değinerek, çalışma kapsamında tek tırnaklı hayvanların, Bakanlığın veri tabanına kaydedildiğini belirtti.

Uygulamanın bugüne kadar sadece Türkiye Jokey Kulübünce yapıldığını, Bakanlığın ilgili yönetmeliği gereğince ülke geneline yayıldığını dile getiren Ökçesiz, şöyle konuştu:

"Nevşehir genelindeki tek tırnaklı hayvanlara sağlık taraması yapıyoruz. İnsanlara da buluşabilen ruam hastalığı başta olmak üzere tespit için test yapıyor, ardından mikroçip takıyoruz. Çalışmalara ilk olarak Kapadokya'da turistik gezilerde kullanılan atların olması nedeniyle Göreme beldesinden başladık. Tüm köy ve kasabalarda devam edecek. Mikroçip, her hayvan için özel olarak hazırlanıyor ve deri altına uygulanıyor. Dijital el terminali ile okunduğunda hayvanın bütün bilgilerine ulaşabiliyoruz. İnsan ve hayvan sağlığı açısından bütün atları tarayarak kayıt altına alıyoruz. Yıl sonuna kadar tüm tek tırnaklı hayvanlar için kimliklendirme çalışmasını tamamlamış olacağız."

Aldıkları eğitimin ardından çalışmalara katılan personelden Sabahat Şimşek de dijital kod aracılığıyla sisteme kaydedilen tek tırnaklı hayvanların başka bir işletmeye gittiğinde adres değişikliğine kadar kontrol edilebildiğini söyledi.

Şimşek, kayıt dışı olan hayvanların izlenebilirliğini sağlaması açısından çalışmanın faydalı olduğunu ifade etti.

Bölgede, turistlere atlı tur hizmeti sunan firmanın sahibi Rahmi Özgür de uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Kapadokya'da atlı tur etkinlikleri çok önemli bir yer tutuyor. Yetiştirdiğimiz tay ve atlara test yapılıp çip takılıyor. Güzel atlar diyarı Kapadokya'daki atlarımız sağlıklı bir şekilde kimliklendirilmiş oluyor." diye konuştu.

Kapadokya, Doğum, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Güzel atlar ülkesi' Kapadokya'nın atlarına mikroçip takılıyor - Son Dakika


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