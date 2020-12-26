Güzel bir yılbaşı geçirmek için

Yılbaşında ne pişirelim?

Pandemi nedeniyle birçok şeyden fedakarlık ettik, ediyoruz bari soframız dört başı mamur olsun. Ünlü şefler en lezzetli tariflerini verdi. Klasik, modern ya da romantik... Menünüzün tarzını belirleyin, alışverişiniz yapın ve işe koyulun.

Ne giyelim?

Yılbaşı akşamı için "Evde olsam bile şık şıkırdım giyinmekten ödün vermem" diyenlerden misiniz? Yoksa "Oh, ilk defa evdeyiz, süslenme derdi yok, en rahat kıyafetleri giyelim" diyenlerden mi? Her iki grup için de önerilerimiz var.

Ne oynayalım!

Tombala baş tacımız. Ama deneyebileceğiniz onlarca kutu oyunu var. En zevklilerini sizin için derledik.

Ne izleyelim

Yılbaşı ekranında yok yok. Müzik ziyafeti yaşatan da var, nostalji yolculuğuna çıkaran da...

Dışarıdan ne sipariş edelim

Yılbaşı gecesi müdavimi olduğumuz mekanlara gidemesek de onlar hazırladıkları menülerle bizim kapımıza kadar geliyor.