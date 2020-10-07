Güzel Enerji Akaryakıt hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Güzel Enerji Akaryakıt hedeflerini açıkladı

07.10.2020 11:21
Güzel Enerji Akaryakıt hedeflerini açıkladı, System.String[]

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren ve ağustos ayı itibarıyla ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil istasyonlarının yeni döneme ilişkin hedefleri açıklandı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren ve ağustos ayı itibarıyla ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil istasyonlarının yeni döneme ilişkin hedefleri açıklandı.

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, OYAK'ın, Türkiye akaryakıt ve madeni yağ dağıtım sektörünün önemli iki markası TOTAL ve M Oil'i mart ayında tüm operasyonlarıyla birlikte satın aldığını hatırlattı.

Bu tarihten itibaren OYAK çatısı altında hizmet veren TOTAL ve M Oil markalarının ağustos ayında ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ ticari unvanı altında birleştiğini dile getiren Yılmaz, TOTAL ve M Oil markalarının varlığını sürdürmeye devam ettiğini, aynı çatı altında birleşen şirketlerin yeni döneme iddialı hedeflerle girmeye hazırlandığını bildirdi.

Güzel Enerji Akaryakıt dağıtım lisansı altında toplam 900 istasyona sahip olan Total ve M Oil markalarının büyüme hedefleri doğrultusunda Bursa bölgesindeki istasyon sayılarını artırmayı planladıklarını belirten Yılmaz, Total ve M Oil'in şu an itibarıyla Bursa ve civarında toplam 27 istasyonla hizmet verdiğini ifade etti.

Yılmaz, her iki markanın yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmaların ve sahadaki güçlerinin birleşmesinin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu birleşmenin yaratacağı sinerji ve güçle önümüzdeki günlerde hedeflerimize doğru büyük bir hızla ilerleyeceğiz. Sektördeki gücümüzü daha da artıracağız. Bu yolculukta bizim için Bursa'nın önemi oldukça fazla. Bursa'da toplam 27 istasyonumuzla ve yüzde 8,5 pazar payıyla hizmet veriyoruz. Bölgenin Türkiye sanayisi için öneminin farkındayız. Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz OYAK'ın da diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri aracılığıyla bölgede önemli sanayi yatırımları bulunuyor. Biz de Güzel Enerji Akaryakıt olarak istasyonlarımızla bu bölgenin insanına en iyi hizmeti sunmak üzere çalışıyor, istasyonlarımızda müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim kadromuzla bölgedeki iş ortaklarımızla bir araya geldik. Bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak, tüketici beklentilerini birlikte analiz ederek, yerel çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu yönde 2020 senesini hazırlık yılı olarak görüyor, iş ortaklarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak stratejilerimizi oluşturuyoruz. 2021'de kararlı adımlarla şirketimizi ileri taşımayı hedefliyoruz."

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Yılmaz, "Takip eden değil takip edilen ve yön veren şirket olmak istiyoruz. Hizmetleriyle ve faaliyetleriyle konuşulan bir akaryakıt dağıtım şirketi olmak istiyoruz. Mart ayından beri durmadık, çalışmalarımızı sürdürdük. Çünkü 2021'e çok daha güçlü ve organize girmek istiyoruz. TOTAL ve M Oil olmak üzere şu anda Türkiye genelinde 900 istasyonluk bir bayi ağına sahibiz. Bu bizi Türkiye'nin bütün segmentlerine ve müşteri gruplarına hitap edebilir kıldı. Hedefimiz her ilde büyümek, müşterinin tercih ettiği öncü markalardan biri olmak." dedi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Akaryakıt, Ağustos, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güzel Enerji Akaryakıt hedeflerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış
RTÜK'ten Halk TV'ye RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza         
16:55
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi         
15:51
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne 2 özel hat levhası hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne 2 özel hat levhası hediye etti         
12:28
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güzel Enerji Akaryakıt hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei