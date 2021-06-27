Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Pamela Reif, yine gündem oldu. Avrupa'da önemli takımları ve futbolcuları çalıştıran güzel antrenör, son paylaşımıyla internet dünyasını yine ayağa kaldırdı.
Pamela, Instagram'daki hikayelerinde önce plajda spor yaptığı anları paylaştı. Daha önce birkaç kez yaptığı gibi bikinisi çıkartıp üstsüz fotoğrafını hikayesine ekledi. Instagram'da 8 milyon takipçi yakalayan Reif, YouTube'da da 7,3 milyon kitleye sahip.
Son Dakika › Spor › Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı - Son Dakika Spor