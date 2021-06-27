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Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı

27.06.2021 12:21
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı, System.String[]

Sosyal medyada yayınladığı fitness videolarıyla ün kazanan spor antrenörü Pamela Reif, yine sınırları zorladı. Ünlü futbolcuları da çalıştıran Reif, plajda spor yaptığı anlara dair görüntüleri paylaşırken cesurca bir hareket yaptı. Reif, bikinisini çıkardığı anları yayınladı. Bu da sosyal medyayı adeta salladı.

Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Pamela Reif, yine gündem oldu. Avrupa'da önemli takımları ve futbolcuları çalıştıran güzel antrenör, son paylaşımıyla internet dünyasını yine ayağa kaldırdı.

Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı

8 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Pamela, Instagram'daki hikayelerinde önce plajda spor yaptığı anları paylaştı. Daha önce birkaç kez yaptığı gibi bikinisi çıkartıp üstsüz fotoğrafını hikayesine ekledi. Instagram'da 8 milyon takipçi yakalayan Reif, YouTube'da da 7,3 milyon kitleye sahip.

Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı

Instagram, Pamela, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı - Son Dakika Spor


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