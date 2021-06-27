Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Pamela Reif, yine gündem oldu. Avrupa'da önemli takımları ve futbolcuları çalıştıran güzel antrenör, son paylaşımıyla internet dünyasını yine ayağa kaldırdı.

8 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Pamela, Instagram'daki hikayelerinde önce plajda spor yaptığı anları paylaştı. Daha önce birkaç kez yaptığı gibi bikinisi çıkartıp üstsüz fotoğrafını hikayesine ekledi. Instagram'da 8 milyon takipçi yakalayan Reif, YouTube'da da 7,3 milyon kitleye sahip.