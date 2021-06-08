Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım

Paige, Twitter hesabından "Otelde yan taraftaki insanlar cinsel içeriye giriyor. Bir yandan köpek havlaması var. Sesi yükseltmek zorunda kaldım" yazdı. İlgi çeken paylaşıma takipçilerinden ilginç yorumlar geldi.

"BANKA HESAPLARI KAZANDI"

Bir takipçinin "Kim kazanıyor?" sorusuna Paige, "Yan odadaki kadın hayatının en iyi performansını sergiliyor" diye cevap verdi. Başka bir kullanıcın maçı kimin kazandığı sorusuna ise Paige, Floyd ve Paul'un banka hesaplarının kazandığını söyledi.