Paige, Twitter hesabından "Otelde yan taraftaki insanlar cinsel içeriye giriyor. Bir yandan köpek havlaması var. Sesi yükseltmek zorunda kaldım" yazdı. İlgi çeken paylaşıma takipçilerinden ilginç yorumlar geldi.
Bir takipçinin "Kim kazanıyor?" sorusuna Paige, "Yan odadaki kadın hayatının en iyi performansını sergiliyor" diye cevap verdi. Başka bir kullanıcın maçı kimin kazandığı sorusuna ise Paige, Floyd ve Paul'un banka hesaplarının kazandığını söyledi.
Son Dakika › Spor › Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım - Son Dakika Spor