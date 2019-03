Güzel Günler Göreceğiz"

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sarı-lacivertlilerin güzel günler göreceğini belirtti.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar, sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşamanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.



Fenerbahçe'de bulunmaktan son derece memnun olduğunu aktaran Serdar, "Fenerbahçe'ye hazır olmadan geldim, çok eksiğim vardı. Oynama sürecim bundan dolayı biraz uzadı. Taraftarımızın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Taraftarımızın karşısına çıktım. Müthiş bir atmosfer vardı. Golümü de attım. Gerçekten müthiş bir duygu. Eşim de golümden sonra ağladı, formayı da ona armağan ettim. Duygusal anlar yaşadık, zorlu süreçlerden geçtik ve sonunda mutlu olmayı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Kulübümüz adına bu zor günler geride kalacak ve güzel günler göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray'da 1 aya yakın kadro dışı bırakıldığını ve fazlasıyla antrenman eksikliği yaşadığını vurgulayan Serdar, şöyle devam etti:



"Ersun hoca, Fenerbahçe forması giymemi çok istedi. Hocama teşekkür ediyorum, bu transferin arkasında durdu. İstenmek çok güzel. Çok şükür hazır olmaya başlıyorum. Bir aya yakın takımla beraber antrenman yaptım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Gol de attım, hem moral olarak hem de kondisyon açısından iyi geldi. Kendimi yüzde yüz hazır hissetmiyorum. Çok daha iyisini yapabilecek kapasitedeyim. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum."



"Ersun hoca geldikten sonra bir farklılık var"



Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle sarı-lacivertlilerde bir farklılık olduğunu vurguladı.



Bu sezonu en iyi şekilde geçerek seneye daha iyi yerlerde olmaları gerektiğini savunan Serdar, "Fenerbahçe şampiyonluğun her zaman favorisidir. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Bizim kadar kadro derinliği olan bir takım yok. Herkes çok kariyerli ve tecrübeli oyuncular. Belki herkes kişisel olarak performanslarını sahada tam sergileyemedi ama inşallah bu süreçten sonra daha iyi oluruz." ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe'nin ismi her maçta yeter"



Sarı-lacivertli savunma oyuncusu, Fenerbahçe isminin her maçı kazanmak için yeterli olduğunu hatırlattı.



Süper Lig'de 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in, lig sıralamasındaki durumunun kendilerini ilgilendirmediğini belirten Serdar, "Fenerbahçe'nin ismi her maçta yeter. Oyuncuların kendine çok güvenmesi gerekiyor. Fenerbahçe forması altında güçlü bir şekilde sahaya çıkarsanız o maçın favorisi sizsinizdir. Zor maç olacak. Bu maçı kazanıp zorlu süreci kolay duruma getirebiliriz. Bu zorlu süreç bizim iyi oynamamızla, inanmamızla, birlik ve beraberliğimizle kolay hale gelecek. Her rakibi ciddiye alıyoruz. İnşallah zorlu süreci iyi atlatacağız." şeklinde görüş belirtti.



Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Serdar Aziz, şunları kaydetti:



"Son maçta inanılmaz bir atmosfer vardı, stadı doldurdular. Sanki şampiyonluğa oynuyormuş gibi. Şampiyonluğa oynadığımızda o atmosferi düşünemiyorum. O günler de gelecektir. Taraftarlarımız, bize her zaman destek oluyor. En önemlisi de tüm futbolcuların arkasında duruyorlar. Takımın durumuna ya da oyuncunun nasıl oynadığına bakmadan destek veriyorlar. Bu, beni en çok şaşırtan şeylerden biri. Bu, her takımda görebileceğiniz bir şey değil. Bu bir kültür meselesi. Çok mutlu ediyor. Ne olursa olsun destekliyorlar. İnanılmaz bir taraftar grubu var. Biz de bunun karşılığını vermeliyiz."

