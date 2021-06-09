Güzel Günlerin Geleceği İnancıyla... Oyun Sandıkları, Filistinli Çocuklar İçin Yola Çıktı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı. Sandıkların içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alıyor. "Türk Milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başınızdayız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyun sandıklarının ulaşacağı Filistinli çocuklara hitap ettiği mesajında "Türk Milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başındayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme! Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum. " ifadelerini kullandı. "Filistin'de yaşayan çocukların iyi şartlarda eğitim almasını bir nebze de olsa desteklemek için "Benim Oyun Sandığım" setini gönderiyoruz. " "Benim Oyun Sandığım" setlerinin yüklendiği tırları uğurlama töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin'in çocuklarının en iyi şartlarda eğitim almasını desteklemek için "Benim Oyun Sandığım" setini göndermekten Türkiye'nin mutluluk duyduğunu dile getirdi. Oyun sandıklarının Filistinli çocuklara Türkiye Cumhuriyeti'nin sevgilerini iletmek için vesile kılındığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aklımızla, yüreğimizle Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biliyoruz ki savaş en çok çocukları yani en masum olanları etkiliyor. Biz, ülkemiz adına, Filistin'de yaşayan okul öncesi çağdaki çocukların iyi şartlarda eğitim almasını bir nebze de olsa desteklemek için "Benim Oyun Sandığım" setini gönderiyoruz. Bu oyun sandıkları ile Filistin'deki yavrularımıza dualarımızı, sevgimizi, güzel günlerin bir gün geleceğine dair inancımızı, umudumuzu gönderiyoruz. Onları desteklemek, onlar için elimizden geleni yapmak; savaşın son bulduğu, zulmün olmadığı, kötülükten ilk önce çocukların korunduğu bir dünya için etik değerleri eğitim sistemimizin temeline yerleştiriyoruz. Yeni nesillerin daha güçlü bir vicdana sahip olacağını ve bu günlerin geri gelmemesi için çalışacaklarını biliyorum. " "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti okul öncesindeki çocukların tüm gelişim alanlarını destekliyor Üretimi Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Benim Oyun Sandığım" eğitim setinde çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte hazırlanmış 31 ayrı materyal, 52 farklı ürün yer alıyor. Ahşap Oyun Sandığında, "Bir Şeyden Çok Şey Kitabı, Boya Seti, Büyüteç, Dama Taşları, Geçmeli Birim Küpler, Geometri Tahtası ve Lastikleri, Kale Yapı Blokları, Kırtasiye Seti, Ksilofon, Oyun Halısı, Eşleştirme Kartları, Oyun Hamuru, Oyuncaklar" gibi materyaller bulunuyor. Filistinli 1000 aileye ulaştırılacak "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti için materyallerin amacını ve nasıl kullanılacağını açıklayan, çocuk gelişimi konusunda aileleri bilgilendiren bir de rehber hazırlandı. Rehber, Arapçaya çevrilerek basıldı ve sandıkların içine eklendi. Milli Eğitim Bakanlığından Filistinli çocuk ve gençlerin eğitimi için 24, 2 milyar liralık eğitim yatırımı desteği Milli Eğitim Bakanlığı, Filistinli çocuk ve gençlerin eğitimine destek için oyun sandıklarının yanı sıra kapsamlı bir program da hazırladı. 2021 Yılı Devlet Yatırım ve İl Yapım Programı kapsamında Filistin'de yapımı devam eden 880 bin 950 öğrenci kapasiteli 29 bin 365 yeni derslik, toplam 10 bin kişi kapasiteli 62 öğrenci pansiyonu, 80 spor salonu, 35 Halk Eğitim Merkezi, 24 öğretmenevi, 60 atölye ile birlikte toplamda 24, 2 milyar liralık bir proje hayata geçirilecek. Filistin'de bombalanan yetimhane de Bakanlık tarafından yeniden yapılacak.