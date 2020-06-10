Güzel havanın tadını denize girerek piknik yaparak çıkardılar - Son Dakika

Zonguldak'ta havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar piknik yaparak ve denize girerek tadını çıkardı.



Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 22 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Öte yandan bazı vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek geçirirken bazıları ise sahil kenarlarında piknik yaptı. Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren düşerek yerini yağışlı havaya bırakacağı öğrenildi. Vatandaşlar, "Hava çok güzel.Deniz soğuk hava biz serinlemek için giriyoruz. Görüyorsunuz bazı vatandaşlar ise güzel havayı piknik yaparak çıkarıyor. Burada deniz geç ısınıyor. Bizler artık buranın havasına alıştık. İnşallah hava böyle olursa her gün denize girmeyi düşünüyoruz"dedi. - ZONGULDAK