Güzel havaya aldanmayın, 14 gün kuralını bozmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güzel havaya aldanmayın, 14 gün kuralını bozmayın - Son Dakika

Güzel havaya aldanmayın, 14 gün kuralını bozmayın

6 saat önce

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgına karşı uzmanlar uyarıyor.

Güzel havaya aldanmayın, 14 gün kuralını bozmayın, System.String[]

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar "Hafta sonu yurt genelinde güneşin yüzünü göstermesi sizi aldatmasın" diyerek, kendiniz ve sevdikleriniz için 14 gün kuralına uyun çağrısında bulundu.


Türkiye'de korona virüsten etkilenen vaka sayısının gün geçtikçe artmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece sesli mesaj yayınlayarak zorunlu haller dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmaya devam etti.


Uyarıları olumlu karşılayan vatandaşların başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde evlerinden çıkmayarak sokak ve caddeleri boş bırakması gözlerden kaçmazken, bir uyarı da uzmanlardan geldi.


Bir haftadır evde kalarak kalabalık ortamlardan uzak duran vatandaşların hafta sonu güzel havaya aldanmamasını söyleyen uzmanlar, park bahçe gibi kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Uzmanlar, "14 gün kuralına uyalım. Kişisel temizliğin yanı sıra evleri zaman zaman havalandıralım. Zorunlu hallerde sokağa çıkıldığında başka kişilerle mesafe koyarak salgına karşı dikkatli olalım" uyarısında bulundu.


Bursa'da kapalı ve soğuk bir haftanın ardından bugün 16, yarın 19 dereceyi bulan güneşli havanın önümüzdeki hafta içinde 20 dereceye ulaşması bekleniyor. - BURSA

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:48 Kaynak: İHA

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