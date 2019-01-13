Son Dakika Haberleri: Güzel Havayı Fırsat Bildiler, Deve Güreşine Akın Ettiler

Güzel Havayı Fırsat Bildiler, Deve Güreşine Akın Ettiler

1 saat önce

Güzel havayı fırsat bildiler, deve güreşine akın ettilerAYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde güzel ve güneşli havayı fırsat bilen binlerce vatandaş bu yıl 71'incisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne akın etti.

Güzel havayı fırsat bildiler, deve güreşine akın ettiler

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde güzel ve güneşli havayı fırsat bilen binlerce vatandaş bu yıl 71'incisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne akın etti.
Germencik Belediyesi tarafından Alangüllü Mahallesi'nde gerçekleştirilen, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden 166 pehlivan devenin güreştiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5 bine yakın izleyici tarafından heyecanla izlenen güreşler izleyicilerden tam not aldı. Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar mangal yaktı, güreşin ve güzel havanın keyfini çıkardı.
Aydınlı devecilerden Rahmi Yavaş, deveciliğin aile geleneği olduğunu ve bunu küçük yaştan beri sürdürdüğünü ifade ederek, "6 seneden beri devemle güreşlere katılıyorum. Hiç yenilgimiz yok. Her yerde güreşe katılıyoruz. Bizim camiamız iyi bir camia, dostluk camiası. Biz güreş yaptığımız deve sahipleri ile kol kola girip oturuyoruz. Bugün deve güreşimiz çok güzel geçiyor, havamız yağışlı değil" dedi.
Germencik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı MHP'li Ümmet Akın ise "Burada biz hem bugünü yaşatmak ve görevde bulunduğumuz belediye başkanlığı dönemimizde geleneksel kültürümüzü devam ettirmek ve geriden gelen nesillere de bu kültürümüzü yaşatmayı amaçlıyoruz. Burada çok güzel bir atmosfer var. 71'incisini gerçekleştiriyoruz, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara bugün en iyi deve güreşini seyrettirmek için burada elimizden gelen imkanları onlar için sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Deve güreşine Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı ve Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

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