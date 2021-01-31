Güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydan'a akın etti - Son Dakika

Güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydan'a akın etti
31.01.2021 17:15
Güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydan'a akın etti Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydan'a akın etti
İSTANBUL - Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar turistlere kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en gözde meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne Pazar günü turistler adeta akın etti. Hafta içi kalabalığını aratmayan görüntülerde bazı turistler meydan da yemek yerken, bazıları da güvercinlere yem verdi.
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