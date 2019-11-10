Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

Sonbaharda güzel havadan yararlanmak isteyen İstanbullular, Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde denize girdi. Havanın güzel olmasıyla kimi vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara giderken, bazıları ise ailecek denizin tadını çıkardı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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