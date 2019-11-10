Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı
7 saat önce
İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar, denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar, denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
Sonbaharda güzel havadan yararlanmak isteyen İstanbullular, Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde denize girdi. Havanın güzel olmasıyla kimi vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara giderken, bazıları ise ailecek denizin tadını çıkardı. - İSTANBUL
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