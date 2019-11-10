Son Dakika Haberleri: Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı
Son Dakika Genel Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

6 saat önce

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardıİSTANBUL - İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar Gürpınar Sahilinde denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

İSTANBUL - İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar Gürpınar Sahilinde denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbullular Sonbaharda güzel havadan yararlanmak isteyen İstanbulullular Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde denize girdi. Havanın güzel olmasıyla kimi vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara giderken, bazıları ise ailecek denizin tadını çıkardı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

İstanbul, Gürpınar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:49 Kaynak: İHA
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