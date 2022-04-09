Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı - Son Dakika
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Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı

09.04.2022 06:17

Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı Termometrelerin gündüz saatlerinde 25 dereceyi gösterdiği Edirne'de, ılık hava gece boyunca sürünce soluğu parkta alan yüzlerce vatandaş, oturacak yer kalmayınca çimlere oturup sohbet etti,...

Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı

EDİRNE - Termometrelerin gündüz saatlerinde 25 dereceyi gösterdiği Edirne'de, ılık hava gece boyunca sürünce soluğu parkta alan yüzlerce vatandaş, oturacak yer kalmayınca çimlere oturup sohbet etti, voleybol oynadı. Parklarda aylar sonra en kalabalık gecelerden biri yaşandı.

Edirne'de haftalardır etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli ve ılık havaya bıraktı. Gündüz saatlerinde 25 dereceye kadar artan sıcaklık, akşam saatlerinde de ılık hava şeklinde devam etti. Havanın ılık olmasını fırsat bilen yüzlerce Edirneli soluğu parklarda aldı. Gece boyunca süren ılık havanın keyfini çıkaran Edirneliler, arkadaşlarıyla geldikleri parklarda oturacak yer kalmayınca geceyi çimlere oturup geçirdi. Aynı anda onlarca kişi de gruplar halinde voleybol maçı oynadı. Eğlenceli anların yaşandığı geceye amatör müzisyenler renk kattı.

"Kısıtlamasız ve sıcak havaları çok özlemişiz"

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkında gecenin geç saatlerine kadar eğlenen gençler, koronavirüs salgınında kısıtlamasız ve sıcak günleri çok özlediklerini söyledi. Parka arkadaşlarıyla birlikte gezmek için gelen üniversite öğrencisi Kutluhan Narin, sınavların bitmesiyle birlikte arkadaşlarıyla gezmeye çıktığını belirterek, soğuk havanın ardından sıcak havayı fırsata çevirdiklerini anlattı.

"Vize sınavları bitti stres atmak için geldik"

Bir başka üniversitesi öğrencisi Selin Can da, vize sonu sınavlar bitince stres atmak için parka geldiklerini ve eğlendiklerini söyledi. Reyhan Yüksel de, hem havanın sıcak olmasından hem de kısıtlamasız günler geçirmekten sevinç duyduğunu ifade etti. Bir başka vatandaş Sergen Deniz de, iftarın ardından parka gelip arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.

Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı
Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı
Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güzel havayı fırsat bilenler parklara akın etti, gece boyunca parklarda adım atacak yer kalmadı - Son Dakika


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