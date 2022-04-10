GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLENLER TAKSİM VE ORTAKÖY'E AKIN ETTİ - Son Dakika

HAFTA sonu havanın ısınmasıyla birlikte İstanbullular kendilerini dışarı attı. Güzel havayı fırsat bilerek İstiklal Caddesi ve Ortaköy 'e akın edenler yoğunluk oluşturdu.

Soğuk ve kapalı havaların ardından güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, fırsatı değerlendirerek kendilerini dışarı attı. Sıcaklığın 21 dereceyi gösterdiği güzel havada İstiklal Caddesi ve Ortaköy Meydanı'nı tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Güzel havayı İstiklal Caddesi'nde değerlendiren bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları alışveriş için mağazaları dolaştı. Ortaköy Meydanı'na akın eden vatandaş ve turistler ise kimisi yürüyüş yaparken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi. Aileleriyle gezmeye çıkan çocuklar ise bir yandan dondurma yerken bir yandan da kuşlara yem atmayı ihmal etmedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Ortaköy Meydanı'ndan görüntü-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi-Dondurma yiyen çocuklar-Kuşlara yem atan çocuklar-Tezgahlardan ürün inceleyen vatandaşlar-Genel ve detaylar

- İstanbul