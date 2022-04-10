Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti - Son Dakika
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Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti

10.04.2022 15:41
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti

HAFTA sonu havanın ısınmasıyla birlikte İstanbullular kendilerini dışarı attı.

HAFTA sonu havanın ısınmasıyla birlikte İstanbullular kendilerini dışarı attı. Güzel havayı fırsat bilerek İstiklal Caddesi ve Ortaköy'e akın edenler yoğunluk oluşturdu.

Soğuk ve kapalı havaların ardından güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, fırsatı değerlendirerek kendilerini dışarı attı. Sıcaklığın 21 dereceyi gösterdiği güzel havada İstiklal Caddesi ve Ortaköy Meydanı'nı tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Güzel havayı İstiklal Caddesi'nde değerlendiren bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları alışveriş için mağazaları dolaştı. Ortaköy Meydanı'na akın eden vatandaş ve turistler ise kimisi yürüyüş yaparken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi. Aileleriyle gezmeye çıkan çocuklar ise bir yandan dondurma yerken bir yandan da kuşlara yem atmayı ihmal etmedi.


- İstanbul
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti
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GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLENLER TAKSİM VE ORTAKÖY'E AKIN ETTİ GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLENLER TAKSİM VE ORTAKÖY'E AKIN ETTİ Antika pazarı Ramazan'da da devam ediyor Antika pazarı Ramazan'da da devam ediyor ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının ardından ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının ardından

İstiklal Caddesi, Ortaköy Meydanı, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti - Son Dakika
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