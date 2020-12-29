Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika

Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti

29.12.2020 16:18
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti, System.String[]

GÜZEL havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti.

GÜZEL  havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti. Kimi Boğaz manzarasını izledi, fotoğraf çektirdi, kimi balık ekmek yedi, balık tuttu.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı. Eminönü ve Galata Köprüsü'nde gezenlerden oluşan kalabalık sosyal mesafe tanımadı.

BALIK EKMEK KEYFİ SOSYAL MESAFE TANIMADI

Eminönü Meydanı'ndaki kuruyemişçilerin önü alışveriş yapanlarla, meydanda bulunan banklarda oturanlarla doldu taştı. Eminönü'nün simgelerinden balıkçılara da ilgi yoğun. Birçok vatandaş buradan aldıkları balık ekmeleri hemen teknelerin karşısında bulunan amfide oturarak yedi. Balık ekmek keyfi yapanlar da sosyal mesafe tanımadı.

GALAT KULESİ DE KÖPRÜSÜ DE KALABALIK Galata Köprüsü'nde ise balık tutanlar ve yürüyüş yapanların oluşturduğu kalabalık korkuttu. Köprüde yürüyüş yapanların sayısının fazla olması nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Köprüde çok sayıda kişinin de balık tuttuğu görüldü. Galata Kulesi'ni gezenlerin ise kulenin balkonundaki kalabalığı dikkat çekti.

"SAKİN BİR KÖŞEYE ÇEKİLİP İSTANBUL'U İZLİYORUZ"Galata Köprüsü'nde balık tutan Adalet Uslu, "Bugün pek balık yok. Kalabalık ama çizgi koymaları güzel oldu mesafe güzel oldu. Ben de bugün hava güzel balığa geleyim dedim ama pek balık yok" dedi. Alışverişe yapan Şeyda Özer, "Alışveriş için çıktık, oldukça kalabalık burası. Biz de mümkün olduğu kadar kaçtık. Zaten alışverişimizi de tamamlayamadık kalabalığı görünce, bu kadar tahmin etmemiştik. Geri dönmek durumunda kaldık, sakin bir köşeye çekilip İstanbul'u izliyoruz" diye konuştu. Mesut Özuğur ise "Hava güzel, mevsim normallerinin çok üzerinde. Onun da sıkıntısını yaşıyoruz. Bir taraftan deprem olacak korkusu da insanı sarmıyor değil. İstanbul güzel ama tadımız yok. Çok aşırı derecede kalabalık, çıktık ama görünce insanın gezme şevki kırılıyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti
Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti

Galata Köprüsü, İstanbul, Eminönü, Balık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika


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