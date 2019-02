Güzel İzmir'in Kalbinde Denize Sıfır Yaşam

Türkiye genelinde 20 bin konut üreten İZKA İnşaat, İzmir'de şehrin en gözde yerinde benzeri olmayan bir projeye imza attı.

İZKA İnşaat, sektördeki durağanlığa meydan okudu. Adını İzmir ve Karşıyaka'dan alan, Türkiye genelinde 20 bin konut üreten İZKA İnşaat, 300 milyon lira yatırımla şehrin en gözde yerinde benzeri olmayan bir projeye imza attı. Bayraklı'da inşaatı başlayan 34 katlı İZKAPORT, bugün satış ofisinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İzmir'in yeni kent merkezi Bayraklı'da yeni bir hayatın kapılarını açacak olan ve kentin her noktasına ulaşım kolaylığı bulunan İZKAPORT, eşsiz deniz manzarasına sahip tek konut projesi olacak. Şehrin yeni simgesi olmaya aday İZKAPORT, önünün hiç bir zaman kapanmayacak olması ile dikkat çekiyor.



İZKA İzmir'e odaklandı



İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil, Türkiye genelindeki tüm projeleri tamamladıklarını, İzmir'de odaklandıklarını söyledi. İZKA olarak tüm yatırımları, Türkiye'nin gözdesi İzmir'de yapacaklarını belirten Yeşil, "Gözümüz ve emeğimiz İzmir'de. Bu şehir en güzeline layık. İZKAPORT da bu güzellikte bir yatırım. Güzel İzmir'in kalbinde denize sıfır bir hayat sunuyor" dedi.



"Kazandıran projeler"



İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil "Bugüne kadar tüm projelerimizde yatırımcılarımıza yüzde 100'ü aşan prim getirisi sağladık. Şu an ise konut fiyatları açısından en uygun dönemdeyiz ve bu gayrimenkul yatırımı için büyük bir fırsat. Kısa süre içinde gayrimenkul yatırımı, dövizden çok daha fazla getiri sağlayacaktır. Bu yüzden İZKAPORT gibi asla benzeri yapılamayacak bir projede yer almak isteyenler bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Çünkü İZKAPORT'ta sadece 144 daire var" diye konuştu.



"Her yere yakın"



Projenin merkezi konumu nedeniyle her noktaya ulaşımın kolay olduğunu söyleyen İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil, şöyle devam etti: "Bayraklı Adliye Sarayı'nın önünde, denize hakim konumda bulunan İZKAPORT, Alsancak-Konak-Bornova ulaşım akslarının tam ortasında ve Çeşme-Foça, Kuşadası gibi yazlık ilçelere ulaşım açısından yakın yerde bulunuyor. İZKAPORT vaktinizden çalan değil size zaman kazandıran noktada, hayatın akışını kolaylaştıran yerde bulunuyor. İzmir'in en değerli lokasyonu Bayraklı Altınyol Caddesi'nde yer alan İZKAPORT'taki tüm daireler, önü asla kapanmayacak deniz manzarasına hakim."



Artık her şey geride kaldı



Avantajlı konumu nedeniyle "Artık her şey geride kaldı" sloganıyla hayata geçen İZKAPORT'un tanıtım toplantısında 4+2 Winter Garden tipindeki örnek daire de ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Alıcıya "hemen tapu devri" avantajı sağlayan İZKAPORT, kısa süre içerisinde yatırımların kazanca çevrilmesine de olanak sağlayacak.



Sessiz daire-güvenli yapı



İZKAPORT'un manzarasının yanında, yapı güvenliğini de en üst seviyede tuttuğuna dikkat çeken Yeşil, bunun için 65 metre derinliğe inen 61 kazık kullanıldığını açıkladı. Ayrıca zemin iyileştirme çalışmasında 625 adet çimento enjeksiyonu (Jet Groud) yapıldığını belirten Yeşil şunları söyledi: "Projenin tamamında yüksek dayanımlı C45 ve C50 beton kullanıldı. Yangına, aşınmaya, donma, çözülmeye dirençli bir beton bu. Son deprem yönetmeliğinin de üstünde bir teknoloji kullandık. Zaman içinde binada oluşabilecek deformasyonun önüne geçtik. Daireler arasında ses-ısı yalıtımıyla sağlıklı bir yaşam sunduk."



En önde olmanın keyfi



İZKAPORT projesindeki 3+1 dairelerin net kullanım alanı 160 metrekare, 4+2 Winter Garden modellerin net kullanım alanı ise 190 metrekare, 1+1 dairelerin net kullanım alanı da 57 metrekare olarak tasarlandı. Geniş metrekareye karşı oldukça uygun fiyatlar ile satışa çıkan projede tüm daireler geniş balkonlu ve ferah yaşanabilir alanlar da alıcının isteğine göre sunuluyor.



"Sonsuzluk Havuzu"



Projenin 4. katında denize sıfır manzaraya hakim olarak konumlandırılan İnfinity Pool (Sonsuzluk Havuzu), İzmir'de daire sakinlerine deniz manzarası eşliğinde havuza girme ayrıcalığını yaşatacak.



İZKAPORT



1+1, 3+1, 4+2 Winter Garden gibi 190 metrekareye kadar farklı daire seçenekleri



34 katlı tek blok 144 bağımsız bölüm



Yüksek Dayanımlı C50 Beton



Tüm daireler deniz manzaralı



Tüm daireler balkonlu



Winter Garden daire seçenekleri



Kapalı otopark



Kreş alanı



Çocuk oyun alanı



Infinity Pool (Sonsuzluk Havuzu)



7/24 güvenlik



Özel teknik ekip - İZMİR

