Güzel Masa'ya gelen taleplerin yüzde 91'i çözüme kavuştu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Güzel Masa'ya vatandaşlar tarafından bildirilen talep ve şikayetler en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Aralık ayında vatandaşlardan Bilecik Belediyesi Güzel Masa'ya gelen 66 adet talep ve şikayetin 59 tanesi gerçekleştirilerek, talep ve sorunların yüzde 91'i çözüme kavuşmuş oldu. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik'te 12 mahalle başta olmak üzere mücavir alanda vatandaşların Güzel Masa'ya bildirdiği talepler, ilgili birim çalışanları tarafından çözüme kavuşturularak, yapılan çalışmanın sonucu talepte bulunan vatandaşlara bildirildi. Çözüme kavuşturulan ve bekleyen çalışmalar hakkında ise talepte bulunan vatandaşlara geri dönüş yapılarak, memnuniyeti sağlanıyor. Vatandaşlılarımız ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla önümüzdeki zaman dilimlerinde her ay, gelen talep ve şikayetlerin bilgisi paylaşılmaya devam edecek" denildi. - BİLECİK