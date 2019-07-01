Son Dakika Haberleri: Güzel Oyuncu Doğumgününü kutladı!
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Güzel Oyuncu Doğumgününü kutladı!

2 saat önce

Canevim dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla birlikte doğumgününü kutladı.

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23 yaşına giren genç oyuncu, yeni yaşına dair dileklerini soran gazetecilere ' Sağlık, huzur, başarı ve aşk diliyorum. Bir önceki yaşımda kariyerimde beni çok mutlu eden gelişmeler oldu. Güzellikler yeni yaşımda da devam eder umarım' dedi.

Tatil planları sorulan oyuncu, seti devam ettiği için yazı çalışarak geçireceğini; ancak fırsat buldukça dinlenmek için kısa kaçamaklar yapabileceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
Huzur, Güncel
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