Güzel Oyuncu Doğumgününü kutladı!

23 yaşına giren genç oyuncu, yeni yaşına dair dileklerini soran gazetecilere ' Sağlık, huzur, başarı ve aşk diliyorum. Bir önceki yaşımda kariyerimde beni çok mutlu eden gelişmeler oldu. Güzellikler yeni yaşımda da devam eder umarım' dedi.

Tatil planları sorulan oyuncu, seti devam ettiği için yazı çalışarak geçireceğini; ancak fırsat buldukça dinlenmek için kısa kaçamaklar yapabileceğini söyledi.