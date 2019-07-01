Güzel Oyuncu Doğumgününü kutladı!
2 saat önce
Canevim dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla birlikte doğumgününü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
23 yaşına giren genç oyuncu, yeni yaşına dair dileklerini soran gazetecilere ' Sağlık, huzur, başarı ve aşk diliyorum. Bir önceki yaşımda kariyerimde beni çok mutlu eden gelişmeler oldu. Güzellikler yeni yaşımda da devam eder umarım' dedi.
Tatil planları sorulan oyuncu, seti devam ettiği için yazı çalışarak geçireceğini; ancak fırsat buldukça dinlenmek için kısa kaçamaklar yapabileceğini söyledi.
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